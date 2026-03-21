В Иране сообщили о задержании предполагаемых агентов "Моссада"
Другие страны
- 21 марта, 2026
- 13:10
В Иране арестованы пять человек по подозрению в связях с израильской разведкой "Моссад".
Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, операция прошла в северной провинции Хорасан и была проведена разведывательной службой Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Задержанным вменяется шпионаж в пользу израильской разведки, однако дополнительные детали дела пока не раскрываются.
