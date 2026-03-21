В Иране сообщили о задержании предполагаемых агентов "Моссада"

В Иране арестованы пять человек по подозрению в связях с израильской разведкой "Моссад".

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, операция прошла в северной провинции Хорасан и была проведена разведывательной службой Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Задержанным вменяется шпионаж в пользу израильской разведки, однако дополнительные детали дела пока не раскрываются.