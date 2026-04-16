    В Иране школы готовятся перейти на дистанционное обучение

    • 16 апреля, 2026
    • 09:34
    В Иране школы готовятся перейти на дистанционное обучение

    С 21 апреля все школы Ирана переходят на дистанционное обучение.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, это следует из сообщения, распространенного Минобразованием Ирана.

    Согласно информации, переход на дистанционное обучение распространяется на все уровни образования и классы по всей стране и будет действовать до особого распоряжения.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры завершились без результата. В настоящее время стороны ведут обсуждения по новой дате для продолжения переговоров.

    İranda məktəblər distant təhsilə keçməyə hazırlaşır

