В Иране школы готовятся перейти на дистанционное обучение

С 21 апреля все школы Ирана переходят на дистанционное обучение.

Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, это следует из сообщения, распространенного Минобразованием Ирана.

Согласно информации, переход на дистанционное обучение распространяется на все уровни образования и классы по всей стране и будет действовать до особого распоряжения.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые переговоры завершились без результата. В настоящее время стороны ведут обсуждения по новой дате для продолжения переговоров.