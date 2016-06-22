​В Иране в результате ДТП погибли 19 военнослужащих - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Число погибших в результате аварии автобуса в южной части Ирана достигло 19, еще 30 получили ранения, cообщает Report со ссылкой на IRNA.
В автобусе находились военнослужащие пятого армейского гарнизона провинции Керман. Они направлялись в город Ахваз.
***11:20
Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 человек погибли и 22 пострадали в результате аварии с участием автобуса в южной части Ирана, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Автобус упал в кювет, двигаясь по трассе Сирджан - Нейриз в среду ночью.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, что и стало причиной ДТП.
Пострадавшие были доставлены в больницу, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Полиция отмечает, что число жертв может возрасти.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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