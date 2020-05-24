​В Иране при землетрясении пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате землетрясения на юго-западе Ирана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство ISNA со ссылкой на службы спасения.

"По информации экстренной службы страны, число пострадавших в Гачсаране возросло с трех до шести, получивших травмы во время бегства", - сообщил агентству представитель спасательной службы иранского Красного полумесяца Мехди Валипур.

В свою очередь, на сайте скорой помощи страны говорится, что службы спасения продолжают оценку причиненного ущерба деревням и поселкам, расположенным в окрестностях землетрясения, однако информации о жертвах не поступало.

Напомним, что ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,2 с эпицентром в провинции Кохгилуе-Бойерахмед. Ближайшим населенным пунктом к эпицентру является небольшой Догонбадан (Гачсаран), в 14 км от которого на глубине 10 км произошло землетрясение.