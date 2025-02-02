В Иране представили новые образцы вооружений

Президенту Ирана Масуду Пезешкиану были продемонстрированы новая баллистическая ракета "Этемад" и система ПВО "Бавар 373"
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Согласно данным агентства, новая система ПВО имеет радиус действия до 300 км, способна отслеживать 60 целей и работать с шестью целями одновременно.
Ранее на этой неделе Иран продемонстрировал съемки с подземной базы крылатых ракет, а также представил ракету "Кадр 380", которая способна поражать цели на дистанциях, превышающих 1000 км, при том, что для управления ей необходим лишь один человек.
В январе Корпус стражей Исламской революции сообщил о двух подземных военных базах, одна из них обеспечивает потребности ВМС. Кроме того, был представлен сверхтяжелый беспилотник "Газа", способный нести до 13 боезарядов на дальность до 4 тыс. км.
Презентации проходят в преддверие очередной годовщины Исламской революции 1979 года, которая отмечается в Иране 10 февраля.