В Иране представили новые образцы вооружений

Президенту Ирана Масуду Пезешкиану были продемонстрированы новая баллистическая ракета "Этемад" и система ПВО "Бавар 373"

Президенту Ирана Масуду Пезешкиану были продемонстрированы новая баллистическая ракета "Этемад" и система ПВО "Бавар 373"

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, презентация прошла на выставке Аэрокосмической организации при Министерстве обороны Ирана.

Согласно данным агентства, новая система ПВО имеет радиус действия до 300 км, способна отслеживать 60 целей и работать с шестью целями одновременно.

Ранее на этой неделе Иран продемонстрировал съемки с подземной базы крылатых ракет, а также представил ракету "Кадр 380", которая способна поражать цели на дистанциях, превышающих 1000 км, при том, что для управления ей необходим лишь один человек.

В январе Корпус стражей Исламской революции сообщил о двух подземных военных базах, одна из них обеспечивает потребности ВМС. Кроме того, был представлен сверхтяжелый беспилотник "Газа", способный нести до 13 боезарядов на дальность до 4 тыс. км.

Презентации проходят в преддверие очередной годовщины Исламской революции 1979 года, которая отмечается в Иране 10 февраля.