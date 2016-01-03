В Иране после нападения на саудовское посольство задержаны 40 человек

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Полиция Ирана задержала 40 человек в рамках расследования нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В субботу вечером демонстранты, протестовавшие против казни в Саудовской Аравии шиитского проповедника, атаковали посольство Саудовской Аравии в иранской столице. Полиции удалось оттеснить нападавших.

"Арестованы 40 человек по делу об атаке на посольство", — говорится в сообщении агентства Франс Пресс со ссылкой на представителя местной власти.

Ал-Нимр находился под стражей в Королевстве с 8 июля 2012 года по обвинению в подстрекательстве к массовым акциям протеста и беспорядкам. Решение суда было вынесено еще в октябре 2014 года.

Казнь известного проповедника Нимра ал-Нимра была произведена накануне. Кроме него, смертельный приговор был приведен в исполнение в отношении еще 46 человек, которых саудовские власти подозревали либо в пособничестве террористам, либо в терроризме.