В Иране поп-певца приговорили к смертной казни за богохульство

В Иране поп-певца приговорили к смертной казни за богохульство

Иранский суд вынес смертный приговор известному поп-исполнителю Амиру Хусейну Магсудлу, более известному под сценическим именем Таталу.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, музыканта признали виновным в богохульстве, в частности в оскорблении и отрицании статуса Пророка Мухаммеда.

Таталу получил известность своими откровенными взглядами и популярен среди иранской молодежи.

Ранее Таталу поддерживал президента Ибрагима Раиси во время предвыборной кампании 2017 года. Он также публично выразил поддержку ядерной программе Исламской Республики в период президентства Махмуда Ахмадинежада, даже исполнив песню под названием "Ядерная энергия".

Несмотря на политическую активность, внешний вид и поведение Таталу вызывали критику со стороны некоторых консервативных фракций. Вскоре певец покинул Иран и переехал в Турцию.

Четыре года назад он был задержан турецкой полицией и отправлен обратно в Иран, где был заключен в тюрьму. Изначально 37-летнего артиста приговорили в пяти годам заключения, но прокурор подал апелляцию. Впоследствии дело было возобновлено.

Согласно иранскому законодательству, Таталу имеет право обжаловать приговор.