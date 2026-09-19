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    В Иране казнили мужчину по обвинению в шпионаже в пользу Израиля

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 10:13
    В Иране казнили мужчину по обвинению в шпионаже в пользу Израиля

    В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении Хосейна Падерана, обвиненного в шпионаже и сотрудничестве с израильской разведкой "Моссад".

    Как передает Report со ссылкой на иранские медиа, приговор был исполнен после отклонения апелляции и его утверждения Верховным судом Ирана.

    По данным судебной власти Ирана, Падеран был задержан по обвинению в передаче "Моссаду" конфиденциальной и засекреченной военной информации. Утверждается, что он собирал сведения о военных объектах, сотрудниках и некоторые их персональные данные и передавал их своему куратору.

    Согласно материалам дела, Падеран также получал денежные средства в евро за переданную информацию. В его доме, как заявила судебная власть, были обнаружены записная книжка с материалами по ракетной тематике с грифом "совершенно секретно", зашифрованные носители информации, средства связи и фото- и видеооборудование.

    Обвинение в шпионаже Израильская разведывательная служба Моссад Исламская Республика Иран Государство Израиль
    İranda İsrailin xeyrinə casusluq etməkdə ittiham olunan şəxs edam edilib

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