В Иране арестованы двое граждан Южной Кореи по подозрению в контрабанде
Другие страны
- 01 декабря, 2025
- 15:11
Двое граждан Южной Кореи были арестованы в Иране по подозрению в контрабанде.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении МИД Южной Кореи.
"Наша дипломатическая миссия в Иране обсудила этот вопрос с иранскими официальными лицами и продолжит оказывать необходимую консульскую помощь гражданам Кореи", - заявили в министерстве.
Министерство отказалось подтвердить другие подробности, включая точный характер обвинений.
