Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Иране арестованы двое граждан Южной Кореи по подозрению в контрабанде

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 15:11
    В Иране арестованы двое граждан Южной Кореи по подозрению в контрабанде

    Двое граждан Южной Кореи были арестованы в Иране по подозрению в контрабанде.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

    "Наша дипломатическая миссия в Иране обсудила этот вопрос с иранскими официальными лицами и продолжит оказывать необходимую консульскую помощь гражданам Кореи", - заявили в министерстве.

    Министерство отказалось подтвердить другие подробности, включая точный характер обвинений.

    Иран Южная Корея контрабанда
    Elvis

    Последние новости

    15:21

    МИД Армении: Мирзоян 2-3 декабря совершит визит в Брюссель

    В регионе
    15:20

    Состоялось первое заседание Общественного совета при Минфине

    Финансы
    15:14

    Зеленский и Макрон проводят переговоры в Париже

    В регионе
    15:13

    Жертвами удара РФ по Днепру стали 3 человека, еще 15 пострадало

    Другие страны
    15:11

    В Иране арестованы двое граждан Южной Кореи по подозрению в контрабанде

    Другие страны
    15:08

    "Грузинская мечта" подает в международный суд на телеканал BBC

    В регионе
    14:50

    Глава МИД Северного Кипра: Позитивный подход Ильхама Алиева придает нам силы

    Внешняя политика
    14:43

    В отношении Али Керимли избрана мера пресечения в виде ареста

    Внутренняя политика
    14:41

    Совместные антитеррористические учения стран ШОС стартуют в Иране

    В регионе
    Лента новостей