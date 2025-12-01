В Иране арестованы двое граждан Южной Кореи по подозрению в контрабанде

Двое граждан Южной Кореи были арестованы в Иране по подозрению в контрабанде.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

"Наша дипломатическая миссия в Иране обсудила этот вопрос с иранскими официальными лицами и продолжит оказывать необходимую консульскую помощь гражданам Кореи", - заявили в министерстве.

Министерство отказалось подтвердить другие подробности, включая точный характер обвинений.