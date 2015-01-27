В Иране арестованы 20 террористов из экстремистской группировки, входящей в "Аль-Каиду"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Иране арестованы 20 террористов из экстремистской группировки "Джейш аль-Адль", входящей в сеть "Аль-Каида". Как сообщает Report, об этом объявил замминистра внутренних дел ИРИ Хосейн аль-Амири.

По его словам, бандиты были схвачены в укрытии на иранской территории.

"Джейш аль-Адль", совершающая вылазки на иранскую территорию со стороны Пакистана, действует в основном в приграничной провинции Систан и Белуджистан. Она несет ответственность за несколько террористических актов в Иране.