В иракском Дакуке при авиаударе погибли 15 женщин, 50 пострадали

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 женщин погибли в результате авиаудара по траурному собранию в иракском городе Дакук, 50 получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс. Агентство не уточняет, какая сторона совершила налет.

"Пятнадцать женщин были убиты, 50 женщин получили ранения в результате воздушного удара по траурному собранию в хусейнии в Дакуке", - заявил губернатор округа Дакук Амир Худа Карам.

Местные и медицинские источники подтвердили данные по погибшим и пострадавшим.

Между тем, иракские СМИ пишут об "ошибочном" авиаударе международной коалиции.