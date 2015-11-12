​В иракской провинции Мосул приступили к широкомасштабной военной операции

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Началась широкомасштабная военная операция по освобождению района Синджар (Шенгал) иракской провинции Мосул от группировок ИГ.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Отмечается, что в поддерживаемой с воздуха коалиционными силами Ирака операции участвуют 7 500 бойцов вооруженных группировок курдской автономии на севере Ирака.

Кроме Синджара, ожидается авиабомбардировка города Телафер в целях очистки территории от террористов.

Район Синджар, расположенный в 120 км западнее от центра Мосула, был захвачен ИГ 3 августа 2014 года. Впоследствии тысячи жителей стали беженцами. Хотя гора Синджар очищена от террористов, районный центр до сих пор контролируется ИГ.