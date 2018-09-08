В иракской Басре сменилось руководство полиции и армии

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Руководство полиции и армии в иракской провинции Басра, где с начала недели происходят беспорядки, было заменено в субботу, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Генерал-лейтенант Рашид Фалих назначен новым командующим операций в Басре вместо генерала-лейтенанта Джамиля аш-Шамри, а также назначен генерал-майор Джафар аль-Батат новым начальником полиции Басры вместо генерал-майора Джасема ас-Саади.

Решения были приняты сегодня в Багдаде, чтобы "успокоить население" на фоне беспорядков, приведших ранее к жертвам во время столкновений с полицией и армией.