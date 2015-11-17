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    ​В Ираке военные взяли под свой контроль центр города Эр-Рамади

    Сейчас иракские войска продолжают наступление на уцелевшие части боевиков в черте города

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ На севере административного центра провинции Анбар иракские войска выбили боевиков террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) из центра города Эр-Рамади и освободили здание дворца правосудия.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом уточнил один из командующих военной операцией в провинции Анбар Сейф Али.

    "Силы по борьбе с терроризмом смогли освободить дворец правосудия в Эр-Рамади и поднять над ним иракский флаг после уничтожения многочисленных боевиков "Исламского государства", - сказал Сейф Али.

    Сейчас иракские войска продолжают наступление на уцелевшие части боевиков в черте города.

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