​В Ираке в результате двух взрывов погибли не менее 13 человек

Баку. 23 Июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 человек погибли, не менее 19 пострадали в результате двух взрывов в провинции Салах-эд-Дин к северу от столицы Ирака Багдада.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в местной службе безопасности.

Оба взрыва произошли в городе Ширкат примерно в 280 километрах от Багдада. В результате первого взрыва, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство посреди потока беженцев, направлявшихся из города, погибли 11 человек, большинство из них женщины и дети, еще 9 получили ранения. Из-за взрыва придорожной мины погибли два человека, пострадали не менее 10.

По словам источника, взрывы устроили боевики террористической группировки ИГИЛ. Направлены они были против местного населения, которое отправилось в бега из-за деятельности террористической группировки.