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    В Ираке убиты 74 боевиков ИГИЛ

    Они убиты в ходе столкновений с военнослужащими

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В иракских провинциях Салахаддин, Аль-Анбар и Мосул в ходе столкновений были убиты 74 боевиков террористической организации ИГИЛ. Как отмечает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом сообщает министерство обороны Ирака. 

    В информации отмечается, что военнослужащие в ходе столкновений убили 27 боевиков в городе Тикрите, административном центре провинции Салахаддин, и 40 террористов в Ар-Рамади. А в боях с силами пешмерге были уничтожены 7 боевиков.

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