В Ираке убиты 56 террористов ИГИЛ

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В операциях, проводимых в различных районах Ирака, убиты 56 террористов группировки ИГИЛ. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель города Рамади Али Давуд.

Согласно информации, в перестрелке между полицией и сторонниками ИГИЛ около университета Анбар убиты также 7 террористов.

Помимо этого, уничтожены 3 единицы техники, предназначенной для перевозки тяжелого вооружения.

В результате авиаударов в пригороде Багдада уничтожены 4 автомобиля, принадлежащих террористической группировке.

Напомним, что террористическая организация ИГИЛ с 10 июля прошлого года захватила Мосул и некоторые другие регионы. Иракская армия проводит операции по возвращению захваченных территорий. Коалиционные силы и руководство США оказывают иракской армии поддержку с воздуха.