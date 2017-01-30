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    В Ираке убили главного палача ИГ

    Абу Сайяф за свою карьеру обезглавивший более 100 человек

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Ираке убили главного палача ИГ.

    Как передает Report, об этом сoобшил The Daily Mail со ссылкой на иракские информационные агентства.

    «Неизвестная вооруженная группировка расправилась в воскресенье, 29 января, с самым знаменитым палачом ИГ — так называемым Абу Сайяфом, — сообщил одному из агентств источник в силах безопасности страны. — Его заманили в засаду в районе аль-Даваса на западе Мосула. Он получил несколько ножевых ударов и умер на месте». По другим данным, Абу Сайяфа расстреляли из засады.

    Абу Сайяф, за свою карьеру обезглавивший более 100 человек. Он  возглавлял силы ИГ в иракской провинции Найнава.

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