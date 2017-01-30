Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В Ираке убили главного палача ИГ.

Как передает Report, об этом сoобшил The Daily Mail со ссылкой на иракские информационные агентства.

«Неизвестная вооруженная группировка расправилась в воскресенье, 29 января, с самым знаменитым палачом ИГ — так называемым Абу Сайяфом, — сообщил одному из агентств источник в силах безопасности страны. — Его заманили в засаду в районе аль-Даваса на западе Мосула. Он получил несколько ножевых ударов и умер на месте». По другим данным, Абу Сайяфа расстреляли из засады.

Абу Сайяф, за свою карьеру обезглавивший более 100 человек. Он возглавлял силы ИГ в иракской провинции Найнава.