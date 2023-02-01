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В Ираке турецкая военная база подверглась ракетной атаке

В Ираке турецкая военная база подверглась ракетной атаке Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась в среду ракетной атаке.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 11:09
В Ираке турецкая военная база подверглась ракетной атаке

Турецкая военная база Зликан, расположенная в провинции Найнава на севере Ирака, подверглась в среду ракетной атаке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иракский новостной портал Shafaq News.

По информации источника в сфере безопасности, утром по базе было выпущено около восьми ракет. Силы безопасности Ирака приступили к поиску места запуска.

Между тем управление по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана сообщило, что две ракеты упали на территории базы, остальные - за ее пределами. Жертв в результате обстрела нет. Информация о возможном ущербе не приводится.

Зликан, как и еще одна турецкая база вблизи населенного пункта Эль-Амадия в 15 км от границы с Турцией, периодически становятся целью различного рода атак. Нередко жертвами таких нападений становятся турецкие военнослужащие.

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Версия на английском языке Turkish military base in Iraq subjected to missile attack
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin İraqdakı hərbi bazası raket atəşinə tutulub

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