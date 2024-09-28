В Ираке сотни протестующих пытаются прорваться к посольству США после убийства лидера "Хезболлах"

Сотни сторонников "Хезболлах" собрались у входа в укрепленную "Зеленую зону" возле Моста Республики в Багдаде и пытаются проникнуть в посольство США в связи с гибелью лидера движения Хасана Насруллы.

Сотни сторонников "Хезболлах" собрались у входа в укрепленную "Зеленую зону" возле Моста Республики в Багдаде и пытаются проникнуть в посольство США в связи с гибелью лидера движения Хасана Насруллы.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к мосту.

По данным Shafaq News, иракские власти закрыли один из входов в "Зеленую зону", доступ будет разрешен только для обладателей специальных пропусков.

"Убийство Насруллы грозит новым витком эскалации напряженности между Израилем и шиитскими силами в регионе. Многие опасаются, что "Хезболлах" и ее союзники могут предпринять ответные действия, чреватые новой войной на Ближнем Востоке. Международное сообщество призывает все стороны проявить сдержанность и не допустить дальнейшего кровопролития", - отмечает агентство.

Госдепартамент США в субботу призвал американских граждан, а также сотрудников своего посольства в Бейруте и членов их семей покинуть Ливан на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства Насруллы, передает Reuters.