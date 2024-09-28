О нас

В Ираке сотни протестующих пытаются прорваться к посольству США после убийства лидера "Хезболлах"

В Ираке сотни протестующих пытаются прорваться к посольству США после убийства лидера "Хезболлах" Сотни сторонников "Хезболлах" собрались у входа в укрепленную "Зеленую зону" возле Моста Республики в Багдаде и пытаются проникнуть в посольство США в связи с гибелью лидера движения Хасана Насруллы.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 22:17
В Ираке сотни протестующих пытаются прорваться к посольству США после убийства лидера Хезболлах

Сотни сторонников "Хезболлах" собрались у входа в укрепленную "Зеленую зону" возле Моста Республики в Багдаде и пытаются проникнуть в посольство США в связи с гибелью лидера движения Хасана Насруллы.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к мосту.

По данным Shafaq News, иракские власти закрыли один из входов в "Зеленую зону", доступ будет разрешен только для обладателей специальных пропусков.

"Убийство Насруллы грозит новым витком эскалации напряженности между Израилем и шиитскими силами в регионе. Многие опасаются, что "Хезболлах" и ее союзники могут предпринять ответные действия, чреватые новой войной на Ближнем Востоке. Международное сообщество призывает все стороны проявить сдержанность и не допустить дальнейшего кровопролития", - отмечает агентство.

Госдепартамент США в субботу призвал американских граждан, а также сотрудников своего посольства в Бейруте и членов их семей покинуть Ливан на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства Насруллы, передает Reuters.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi