В Ираке перевернулся паром с людьми, есть жертвы - ОБНОВЛЕНО

Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 93 человек. Об этом как передает Report со ссылкой на .ТАСС сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

*** 17:52

По меньшей мере 45 человек погибли при крушении парома, следовавшего по реке Тигр, в районе Мосула на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Sumaria.

По его данным, спасателям удалось вытащить из воды по меньшей мере 30 человек, большинство женщины и дети. В общей сложности на пароме находилось 170 человек.

О причинах инцидента не сообщается.