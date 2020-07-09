В Ираке оценили ситуацию с распространением коронавируса

С конца июня число суточных заражений составляет около 2 тысяч, в среду этот показатель впервые приблизился к 3 тысячам

Ирак вышел на третью стадию эпидемии коронавируса, кризисный штаб по борьбе с эпидемией в парламенте страны считает "лучшим решением" введение 14-дневного круглосуточного комендантского часа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель кризисного штаба Фалех аз-Зияди.

Министерство здравоохранения заявило во второй половине июня, что страна постепенно выходит на пик заболеваемости коронавирусом. С конца июня число суточных заражений составляет около 2 тысяч, в среду этот показатель впервые приблизился к 3 тысячам. Общее количество подтвержденных случаев заболевания превысило 67 тысяч, выздоровели почти 38 тысяч человек, скончались 2 779.