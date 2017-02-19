В Ираке объявили о начале операции по освобождению западного Мосула от ИГ

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в воскресенье о начале операции по освобождению западной части Мосула от боевиков террористической группировки ИГ.
Как передает Report, об этом сoобшил агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление пресс-службы главы кабмина.
Западная часть города пока остается под контролем боевиков, иракские военные держат ее в окружении уже почти три месяца.
"Премьер-министр заявил о начале операций по освобождению в западной части Мосула", — приводит агентство заявление пресс-службы премьера.
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