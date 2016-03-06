Баку. 6 Марта. REPORT.AZ/ В Ираке началась операция по освобождению города Мосул.

Как передает Report, с таким заявлением в эфире телеканала Alsumaria выступил спецпредставитель президента США по борьбе с ИГИЛ Бретт Макгерк.

Дипломат, находящийся в Багдаде, сообщил, что прежде всего были перекрыты пути снабжения боевиков между Мосулом и Раккой – самопровозглашенной столицей исламистов в Сирии. Кампания будет сложной, но план действий хорошо проработан, добавил Макгерк.

В действиях, как сообщал иракский премьер Хайдер аль-Абади, примут участие все виды вооруженных сил страны. Армия получит поддержку со стороны народного ополчения и международной воздушной коалиции, которую возглавляют США.