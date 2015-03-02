​В Ираке началась крупномасштабная военная операция против ИГИЛ

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале крупномасштабной военной операции против ИГИЛ. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространило иракское правительство.

По информации, премьер-министр в ночь на 2 марта в городе Самарра дал последние поручения в связи с операцией. В объявление сказано, что операция не затронет гражданских лиц, не взявших в руки оружие и не примкнувших к ИГИЛ. Генерал полиции, командующий Раид Джовдет отметил, что 2 марта начнется вторая операция по освобождению Ирака от ИГИЛ и в ближайшее время провинция Салах-эд-Дин будет очищена от террористов.

Напомним, что провинция Салах-эд-Дин контролируется ИГИЛ.