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В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГИЛ

В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГИЛ Иракские силовики совместно со спецслужбами завершили операцию в провинции Анбар, в результате которой были ликвидированы 14 членов террористической группировки ИГИЛ.
Другие страны
30 августа 2024 г. 16:12
В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГИЛ

Иракские силовики совместно со спецслужбами завершили операцию в провинции Анбар, в результате которой были ликвидированы 14 членов террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявило объединенное командование операций Ирака в пятницу.

"В результате разведывательных мероприятий в отношении главарей группировки ИГИЛ на протяжении двух месяцев в пустыне Анбар… после координации со спецслужбами… в 4.00 утра были нанесены авиаудары по позициям противника и укрытиям… После прямого столкновения с примирением огнестрельного оружия были ликвидированы 14 террористов, большинство из них были с заминированными поясами и гранатами в руках", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что после нанесения авиаударов в координации с командованием международной коалиции в рамках операции был заброшен десант в труднодоступную местность.

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