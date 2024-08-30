В Ираке ликвидировали более десяти террористов ИГИЛ

Иракские силовики совместно со спецслужбами завершили операцию в провинции Анбар, в результате которой были ликвидированы 14 членов террористической группировки ИГИЛ.

Иракские силовики совместно со спецслужбами завершили операцию в провинции Анбар, в результате которой были ликвидированы 14 членов террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявило объединенное командование операций Ирака в пятницу.

"В результате разведывательных мероприятий в отношении главарей группировки ИГИЛ на протяжении двух месяцев в пустыне Анбар… после координации со спецслужбами… в 4.00 утра были нанесены авиаудары по позициям противника и укрытиям… После прямого столкновения с примирением огнестрельного оружия были ликвидированы 14 террористов, большинство из них были с заминированными поясами и гранатами в руках", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что после нанесения авиаударов в координации с командованием международной коалиции в рамках операции был заброшен десант в труднодоступную местность.