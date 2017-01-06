В Ираке в результате атаки боевиков ИГ на военных и полицию погибли четверо

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) этой ночью совершили нападение на армейский пост и полицейский участок в городе Эд-Даур, расположенный недалеко от города Тикрит на севере Ирака, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В результате нападения погибли четверо военнослужащих, еще 12 получили ранения. В нападении на армейский пост были задействованы два террориста-смертника, а также заминированный автомобиль.

Чуть позже террористы атаковали полицейский участок и подожгли здание. В результате данного нападения обошлось без жертв.