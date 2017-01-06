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    В Ираке в результате атаки боевиков ИГ на военных и полицию погибли четверо

    В нападении на армейский пост были задействованы два террориста-смертника, а также заминированный автомобиль

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ) этой ночью совершили нападение на армейский пост и полицейский участок в городе Эд-Даур, расположенный недалеко от города Тикрит на севере Ирака, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В результате нападения погибли четверо военнослужащих, еще 12 получили ранения. В нападении на армейский пост были задействованы два террориста-смертника, а также заминированный автомобиль.

    Чуть позже террористы атаковали полицейский участок и подожгли здание. В результате данного нападения обошлось без жертв.

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