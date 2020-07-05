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В Иордании тестируют электронные браслеты для контроля над карантином

В Иордании тестируют электронные браслеты для контроля над карантином Иордания начала использование электронных браслетов для контроля за соблюдением 14-дневного домашнего карантина людьми, которым эта мера предписана в рамках профилактики распространения коронавируса.
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5 июля 2020 г. 15:51
В Иордании тестируют электронные браслеты для контроля над карантином

Иордания начала использование электронных браслетов для контроля за соблюдением 14-дневного домашнего карантина людьми, которым эта мера предписана в рамках профилактики распространения коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Национального эпидемиологического комитета Назир Убейдат.

"Электронные браслеты начали использовать в субботу (для находящихся - ред.) на домашнем карантине", - заявил Убейдат в воскресенье иорданскому телеканалу al-Mamlaka. По его словам, эти меры введены после случаев нарушения 14-дневного карантина в качестве "превентивной меры".

Как сообщил телеканал со ссылкой на главу кризисного центра по противодействию коронавирусу Мазена аль-Фарайя, электронные браслеты используют пока в ограниченном тестовом режиме.

В свою очередь, глава департамента инфекционных заболеваний в министерстве здравоохранения королевства Худейль ас-Саих сообщила агентству Petra, что минздрав "начал распространять браслеты среди 500 человек с целью повысить эффективность домашнего карантина и убедиться в отсутствии контактов" потенциальных переносчиков заболевания.

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