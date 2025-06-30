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В Иордании 9 человек погибли, 17 пострадали от отравления алкоголем

В Иордании 9 человек погибли, 17 пострадали от отравления алкоголем В Иордании от отравления метанолом погибли девять, пострадали 17 человек.
Другие страны
30 июня 2025 г. 19:51
В Иордании 9 человек погибли, 17 пострадали от отравления алкоголем

В Иордании от отравления метанолом погибли девять, пострадали 17 человек.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом говорится в заявлении Управление общественной безопасности (PSD).

Отмечается, что первые случаи отравления были зафиксированы в прошлый четверг в северо-восточной провинции Эз-Зарка.

Представитель PSD Амер Сартави сообщил в воскресенье, что у нескольких человек наблюдались такие симптомы, как тошнота, головокружение и затрудненное дыхание после употребления зараженных алкогольных напитков.

Следователи обнаружили, что токсичный алкоголь поступил с одного завода, который распространял продукцию под несколькими торговыми марками. Лабораторные тесты подтвердили наличие метилового спирта -- токсичного вещества, непригодного для употребления человеком, как в биологических образцах жертв, так и в конфискованных продуктах, добавил он.

По данным Petra, завод был закрыт, а несколько подозреваемых арестованы в ожидании судебного разбирательства.

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