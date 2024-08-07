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В Ингушетии произошла цепная авария, погибли три человека

В Ингушетии произошла цепная авария, погибли три человека На трассе Кантышево-Ачалуки в Назрановском районе Ингушетии РФ в результате столкновения четырех автомобилей погибли трое, пострадали семь человек.
Другие страны
7 августа 2024 г. 19:10

На трассе Кантышево-Ачалуки в Назрановском районе Ингушетии РФ в результате столкновения четырех автомобилей погибли трое, пострадали семь человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС республики.

"Произошло столкновение четырех автомобилей: Skoda, Mercedes, ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110. В результате ДТП пострадали семь человек, а три человека, двое взрослых и один ребенок, погибли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что трое из пострадавших госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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