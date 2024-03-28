В Индонезии вулкан Ибу повторно выбросил пепел

Извержение вулкана Ибу вновь зафиксировано на территории провинции Северное Малуку в центральной части Индонезии.

Извержение вулкана Ибу вновь зафиксировано на территории провинции Северное Малуку в центральной части Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Antara.

Предыдущее извержение произошло 26 марта. Высота выброса пепла составила около 2 км, местные власти запретили жителям региона приближаться к кратеру на расстояние менее 2 км. Кроме того, они призвали население носить защитные маски для предотвращения респираторных заболеваний.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.