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В Индонезии вулкан Ибу повторно выбросил пепел

В Индонезии вулкан Ибу повторно выбросил пепел Извержение вулкана Ибу вновь зафиксировано на территории провинции Северное Малуку в центральной части Индонезии.
Другие страны
28 марта 2024 г. 10:00
В Индонезии вулкан Ибу повторно выбросил пепел

Извержение вулкана Ибу вновь зафиксировано на территории провинции Северное Малуку в центральной части Индонезии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Antara.

Предыдущее извержение произошло 26 марта. Высота выброса пепла составила около 2 км, местные власти запретили жителям региона приближаться к кратеру на расстояние менее 2 км. Кроме того, они призвали население носить защитные маски для предотвращения респираторных заболеваний.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.

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Версия на английском языке Indonesia's Ibu volcano erupts again, ash up to 2 km

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