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    В Индонезии в доме террориста обнаружены более 50 самодельных бомб

    Местная полиция на данный момент занимается обезвреживанием бомб© Reuters

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Контртеррористическое подразделение полиции Индонезии обнаружило 54 самодельных взрывных устройства во время обыска в доме смертника, который накануне вместе с членами своей семьи осуществил взрыв около полицейского участка в индонезийском городе Сурабая, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы обнаружили некоторое количество действующих бомб. Эти 54 бомбы обезвреживают", - сообщил начальник местной полиции Руди Сетявана.

    Напомним, что 14 мая утром произошел взрыв рядом с полицейским участком в Сурабае. Позднее полиция сообщила, что теракт осуществили члены одной семьи. Ответственность за атаку взяла террористическая группировка "Исламское государство".

    Взрыв около участка полиции стал четвертым в городе и пятым в стране за два дня. 13 мая в Сурабае произошли три взрыва у местных церквей. По данным властей, атаки на три церкви также совершили шесть членов одной семьи.

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