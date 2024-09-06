В Индонезии семерых человек арестовали за угрозы в адрес Папы Римского

Элитное индонезийское антитеррористическое подразделение Densus 88 арестовало семерых человек за угрозы в адрес Папы Римского Франциска во время его визита в Джакарту, проходившего с 3 по 5 сентября.

Элитное индонезийское антитеррористическое подразделение Densus 88 арестовало семерых человек за угрозы в адрес Папы Римского Франциска во время его визита в Джакарту, проходившего с 3 по 5 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский финансовый журнал Barron's.

"Densus 88 подало в суд на семерых лиц, которые по случаю приезда Папы публиковали в социальных сетях угрозы в форме пропаганды или обещания совершить террористический акт. Также были угрозы поджога на местах [маршрута Папы]", - передает издание слова представителя антитеррористического подразделения Асвина Сирегара. Сообщается, что правонарушителей задержали в городах вокруг Джакарты, а также в некоторых провинциях.

По информации агентства Antara, на мессе Папы Римского Франциска в индонезийской столице 5 сентября присутствовали около 87 тыс. католиков. Мероприятие проходило на стадионе Гелора Бунг Карно. На мероприятии также был президент Индонезии Джоко Видодо, позиционирующий себя как сторонник умеренного ислама.

Глава службы печати Святого престола сообщил 12 апреля, что Папа Римский совершит в начале сентября поездку по странам Азии, которая продлится со 2 по 13 сентября. Индонезия - самая крупная мусульманская страна в мире с населением более 277 млн человек, 87% из которого исповедует ислам - стала первой остановкой в этом турне.

Понтифик также посетит Восточный Тимор и Сингапур, сейчас он совершает визит в Папуа - Новую Гвинею.