    В Индонезии прошли массовые протесты против присутствия военных в регионе Папуа

    27 апреля, 2026
    • 13:24
    В Индонезии прошли массовые протесты против присутствия военных в регионе Папуа

    В индонезийском регионе Папуа произошли столкновения между гражданскими лицами и местной полицией против присутствия военных в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в местной полиции.

    По его словам, недавняя военная операция, которая прошла ранее в этом месяце против вооруженных сепаратистов, предположительно привела к гибели 15 человек, включая женщин и детей.

    Участники акции потребовали вывода военных из всех шести провинций Папуа и прекращения насилия. По информации полиции, именно сообщения о жертвах во время недавней операции вызвали волну недовольства среди местных жителей.

    В одном из районов полиция применила слезоточивый газ и водометы после того, как протестующие начали бросать камни. Пять сотрудников полиции получили ранения, информация о пострадавших среди демонстрантов не поступало.

    После столкновений акции продолжились мирно. На место прибыли региональные депутаты, чтобы встретиться с протестующими и выслушать их требования.

    Отметим, что операция была направлена против вооруженных сепаратистов, которые добиваются независимости региона Папуа с 1969 года. Регион также известен тем, что здесь находится одно из крупнейших в мире месторождений золота и меди - Grasberg mine, которое совместно разрабатывается правительством Индонезии и американской компанией Freeport.

    İndoneziyada mülki əhali ilə polis arasında toqquşmalar baş verib

