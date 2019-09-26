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В Индонезии произошло сильное землетрясение, погибли 20, ранены 50 человек

В Индонезии произошло землетрясение, погибли 20, ранены 50 человек

В результате землетрясения в индонезийской провинции Малуку погибли по меньшей мере 20, ранены 50 человек. Подземные толчки ощущались силой 6,5 баллов. 

Как сообщает Report, информацию распространил Haber7.

Отмечается, что более 12 000 человек были вынуждены покинуть дома. 

По информации, в результате землетрясения пострадали здания двух университетов, двух больниц, один мост и более 100 домов. Ответственные лица обеспокоены возможным ростом числа погибших в результате стихийного бедствия. 

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