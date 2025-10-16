В Индонезии произошло второе за день землетрясение
Другие страны
- 16 октября, 2025
- 10:46
В индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 6,7.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
По данным ведомства, очаг находился на глубине 70 км.
Эпицентр землетрясения зафиксирован примерно в 200 километрах от города Абепура, население которого превышает 62 тыс. человек.
После землетрясения угроза цунами не объявлялась, сообщил Тихоокеанский центр предупреждения о цунами.
