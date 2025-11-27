В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
Другие страны
- 27 ноября, 2025
- 09:32
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на глубине 10 километров у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра.
Как передает Report, об этом сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.
"27 ноября 2025 года, в 11.56 у западного побережья Северной Суматры произошло землетрясение. Магнитуда - 6,5, глубина - 10 километров", - говорится в сообщении.
Данные о жертвах или ущербе, нанесенном землетрясением, не приводятся. Сообщений об угрозе цунами пока не поступало.
