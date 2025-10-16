В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
- 16 oktyabr, 2025
- 10:35
Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано на территории Индонезии.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр располагался в 211 км к западу от города Джаяпуры. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
