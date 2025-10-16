В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано на территории Индонезии.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 211 км к западу от города Джаяпуры. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.