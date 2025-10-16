İndoneziyada 6,5 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 10:39
İndoneziyada 6,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri Cayapura şəhərindən 211 km qərbdə, ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.
