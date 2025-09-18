Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    • 18 сентября, 2025
    • 23:19
    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в Индонезии.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 28 км к юго-востоку от индонезийского города Набире с населением около 43,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

