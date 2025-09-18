İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    İndoneziyada 6,1 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2025
    • 23:24
    İndoneziyada 6,1 maqnitudada zəlzələ olub

    İndoneziyada 6,1 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri İndoneziyanın təxminən 43 800 əhalisi olan Nabire şəhərindən 28 km cənub-şərqdə, zəlzələnin ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.

    İndoneziya Zəlzələ
    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Son xəbərlər

    00:15

    Tramp Aİ-nin Çinə sanksiya tətbiq etməsinin Ukrayna münaqişəsini sonlandıra biləcəyini deyib

    Digər ölkələr
    23:55
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Delimitasiya Tavuşdan Zəngəzura keçdi

    Daxili siyasət
    23:44

    Tramp: ABŞ Ukraynada sülhün qorunmasına Rusiya ilə münaqişənin həllindən sonra yardım edə bilər

    Digər ölkələr
    23:41

    Kamçatka sahillərində 7,7 bal gücündə zəlzələ olub, sunami təhlükəsi elan edilib

    Region
    23:27

    ABŞ BMT Təhlükəsizlik Şurasında Qəzza ilə bağlı qətnaməyə veto qoyub

    Digər ölkələr
    23:24

    İndoneziyada 6,1 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    23:22

    Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin tezliklə həll olunacağına şübhə edir

    Digər ölkələr
    23:13

    İsrail ordusu Qəzzadan 450 mindən çox insanın təxliyə edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:07

    Fransada etiraz aksiyalarında 300-dən çox insan saxlanılıb – YENİLƏNİB-9

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti