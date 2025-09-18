İndoneziyada 6,1 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 23:24
İndoneziyada 6,1 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, yeraltı təkanların episentri İndoneziyanın təxminən 43 800 əhalisi olan Nabire şəhərindən 28 km cənub-şərqdə, zəlzələnin ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
