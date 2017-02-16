В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в среду на индонезийском острове Суматра.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 19.47 среды по времени UTC в северной части острова Суматра, в трех километрах к западу от населенного пункта Реуле (Reuleuet). Очаг землетрясения располагался на глубине 43,8 километра.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома).