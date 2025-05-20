В Индонезии произошло извержение вулкана

Индонезийские власти установили самый высокий уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки.

Индонезийские власти установили самый высокий уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки.

Как передает Report , об этом сообщает вулканологическое агентство Индонезии .

Расположенный на острове Флорес в восточной части Индонезии вулкан 18 мая восемь раз выбросил пепел на высоту от 3 до 5,5 километра.

По словам руководителя агентства Мухаммада Вафида, активность Левотоби Лаки-лаки по-прежнему высока, поэтому уровень опасности повышен до самого высокого.

Утром 19 мая произошло очередное извержение вулкана с выбрасыванием пепла на высоту 1,2 километра.

Власти призвали население и туристов не подходить к кратеру Левотоби Лаки-лаки ближе, чем на шесть километров. Кроме того, если начнутся сильные дожди, то из кратера на окружающую территорию может хлынуть поток холодной лавы.