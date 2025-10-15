В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 13:42
Извержение вулкана Левотоби произошло на индонезийском острове Флорес (провинция Восточная Нуса-Тенгара).
Как передает Report, об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.
Пепел поднялся на 10 тыс. м над кратером Левотоби Лаки-лаки, или 11 584 м над уровнем моря.
Последние новости
14:10
Chapman Taylor: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана поражает масштабом и скоростьюИнфраструктура
14:08
СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара АсадаДругие страны
14:04
Фото
Анар Багиров: В Азербайджане предпринимаются шаги по повышению эффективности правосудияПроисшествия
13:59
Президент переходного периода Сирии прибыл в РФВ регионе
13:47
Натиг Мамедли: Тема возрождения Карабаха актуальна для СМИМедиа
13:45
Новый глава МИД Казахстана посетит РоссиюВ регионе
13:42
В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы госязыкаВнутренняя политика
13:42
В Индонезии произошло извержение вулкана ЛевотобиДругие страны
13:35
Видео