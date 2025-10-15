В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби

Извержение вулкана Левотоби произошло на индонезийском острове Флорес (провинция Восточная Нуса-Тенгара).

Как передает Report, об этом сообщил Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

Пепел поднялся на 10 тыс. м над кратером Левотоби Лаки-лаки, или 11 584 м над уровнем моря.