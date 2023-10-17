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В Индонезии пострадали более 30 человек в результате железнодорожной аварии

В Индонезии пострадали более 30 человек в результате железнодорожной аварии По меньшей мере 32 человека пострадали в результате железнодорожной аварии в индонезийском округе Джокьякарта.
Другие страны
17 октября 2023 г. 17:27
В Индонезии пострадали более 30 человек в результате железнодорожной аварии

По меньшей мере 32 человека пострадали в результате железнодорожной аварии в индонезийском округе Джокьякарта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило китайское агентство Xinhua.

Представитель поисково-спасательного управления Аснави Суросо заявил о том, что поезд Argo Semeru, сошедший с рельсов в районе Кулон Прого округа Джокьякарта, был сбит другим поездом около 13:30 по местному времени.

В результате, как указал сотрудник регионального отделения Красного Креста Висну Рангга, пострадали 32 человека, некоторые из которых были госпитализированы.

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Версия на английском языке Train accident in Indonesia leaves over 30 people injured

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