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    В Индонезии после извержения вулкана пропали без вести 13 туристов

    Извержение вулкана Баруджари на индонезийском острове Ломбок началось во вторник вечером

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 13 туристов, в том числе иностранные граждане, пропали без вести после извержения вулкана Баруджари в Индонезии.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    «Многие туристы были эвакуированы. 13 человек все еще не вернулись», — сообщил глава спасательной службы Агунг Прамуджа.

    Извержение вулкана Баруджари на индонезийском острове Ломбок началось во вторник вечером. В результате была проведена эвакуация более 1,1 тысячи человек. 

    Выброс пепла высотой в два километра угрожал отменой авиарейсов в этом районе. 

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