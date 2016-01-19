В Индонезии после извержения вулкана эвакуированы более тысячи человек

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Более 1,2 тысяч человек были эвакуированы на индонезийском острове Флорес из-за извержения вулкана Игон.

Как передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс, на данный момент эвакуации подлежат дома в радиусе трех километров от горы Игон. Местные власти готовы расширить эвакуационные планы в случае, если ситуация ухудшится. Во вторник жителям окрестностей также раздали тысячи защитных масок в связи с выбросом токсичных газов и облаками пепла, которыми сопровождается извержение.

Вулкан Игон на острове Флорес в составе Малых Зондских островов входит в число 130 активных вулканов Индонезии. Их извержения часто приводят к необходимости эвакуации и временному прекращению воздушного сообщения в стране.