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    ​В Индонезии перевернулся паром с пассажирами

    Инцидент произошел недалеко от порта города Сурабая, второго по величине города Индонезии

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Паром с пассажирами на борту перевернулся недалеко от берегов индонезийской провинции Восточная Ява, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным агентства, инцидент произошел недалеко от порта города Сурабая, второго по величине города Индонезии. По словам представителя порта Телук Ламонг (Teluk Lamong), точное количество пассажиров, находившихся на борту парома, не известно. Однако, он отметил, что около половины из них были спасены.

    "Паром попытался вернуться, проплыв 500 м после прохождения нашего порта, но потом перевернулся", - отметил представитель порта.

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