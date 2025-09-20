Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Индонезии обнаружили тела рабочих застрявших в шахте

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 10:47
    В Индонезии обнаружили тела рабочих застрявших в шахте

    В результате поисково-спасательных работ на шахте в Индонезии были обнаружены тела двух рабочих.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение Freeport Indonesia.

    Спасательная команда все еще ищет других шахтеров. Среди рабочих, помимо граждан Индонезии, были и граждане Чили а также ЮАР.

    Отметим, что 8 сентября из-за обвала на индонезийской шахте под завалами оказались семь рабочих. Добыча ископаемых была приостановлена, чтобы провести поисково-спасательные работы.

