 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Индонезии несколько тысяч человек эвакуированы из-за сильных наводнений

    По меньшей мере два человека погибли в результате оползней

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли в результате оползней, вызванных ливневыми дождями в индонезийской провинции Западная Ява, передает Report со ссылкой на АР.

    Сотрудники полиции и местные жители ищут еще четырех человек, которые числятся пропавшими без вести.

    Местные СМИ сообщают, что около 5 тысяч человек пострадали от сильных наводнений в столице Индонезии и соседних районах. Из-за продолжающихся ливневых дождей из берегов вышла река Чиливунг, протекающая через Джакарту.

    Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что несколько тысяч жителей столицы пришлось эвакуировать, однако многие горожане предпочли остаться в своих домах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi