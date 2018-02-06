В Индонезии несколько тысяч человек эвакуированы из-за сильных наводнений

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли в результате оползней, вызванных ливневыми дождями в индонезийской провинции Западная Ява, передает Report со ссылкой на АР.

Сотрудники полиции и местные жители ищут еще четырех человек, которые числятся пропавшими без вести.

Местные СМИ сообщают, что около 5 тысяч человек пострадали от сильных наводнений в столице Индонезии и соседних районах. Из-за продолжающихся ливневых дождей из берегов вышла река Чиливунг, протекающая через Джакарту.

Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что несколько тысяч жителей столицы пришлось эвакуировать, однако многие горожане предпочли остаться в своих домах.